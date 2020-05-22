2020-05-22T17:41:07+03:00
Экономика

Прокурор обязал себежский «Райводоканал» не использовать трактор МТЗ-80 для вывоза отходов в интересах «Мехуборки Псков» из-за отсутствия спутниковой навигации

Олег Томилин
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Псковская природоохранная межрайонная прокурора обнаружила нарушение законодательства об обращении с отходами со стороны МУП «Райводоканал» Себежского района, который по договору с региональным оператором по обращению с отходами ООО «Мехуборка Псков» занимался транспортировкой ТКО в границах муниципалитета.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что транспортировка мусора осуществляется в том числе трактором МТЗ-80 с прицепом, хотя на нём не установлена система спутниковой навигации. Между тем, согласно пункту 27 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156, транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием мусоровозов, не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, допускалось только до 1 января 2018 года.

В этой связи псковский природоохранный межрайонный прокурор внес представление в адрес директора МУП «Райводоканал» с требованием прекратить использование необорудованного спутниковой системой трактора для транспортирования отходов.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на контроле в специализированной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокурор обязал себежский «Райводоканал» не использовать трактор МТЗ-80 для вывоза отходов в интересах «Мехуборки Псков» из-за отсутствия спутниковой навигации
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