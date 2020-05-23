В деревне Большая Гоголевка под Псковом ночью сгорел жилой дом
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Сегодня, 23 мая, произошел пожар в жилом доме, расположенном в пригороде Пскова — в деревне Большая Гоголевка Тямшанской волости Псковского района. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04:41.
На тушение возгорание выехали три пожарных автомобиля с 11 сотрудниками ведомства.
По предварительным данным, пострадавших нет, так как владельцы дома в эту ночь в нём отсутствовали.
ИСТОЧНИК KP.RU