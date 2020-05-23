2020-05-23T10:45:02+03:00
Происшествия

В деревне Большая Гоголевка под Псковом ночью сгорел жилой дом

Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 мая, произошел пожар в жилом доме, расположенном в пригороде Пскова — в деревне Большая Гоголевка Тямшанской волости Псковского района. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04:41.

На тушение возгорание выехали три пожарных автомобиля с 11 сотрудниками ведомства.

По предварительным данным, пострадавших нет, так как владельцы дома в эту ночь в нём отсутствовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Пустошкинского района взяла отпуск во время пандемии коронавируса
В Пскове в выручке одного из магазинов обнаружили поддельную купюру
В Псковской области выявили еще 23 зараженных коронавирусом, выздоровели 36 пациентов
В деревне Большая Гоголевка под Псковом ночью сгорел жилой дом
Прокурор обязал себежский «Райводоканал» не использовать трактор МТЗ-80 для вывоза отходов в интересах «Мехуборки Псков» из-за отсутствия спутниковой навигации
В Стругокрасненский райсуд направлено уголовное дело в отношении организовавших нарколабораторию 5 жителей Петербурга
Празднование Дня славянской письменности и культуры из-за коронавируса пройдет в онлайн-режиме
В подъезде многоквартирного дома на улице Труда в Пскове произошел пожар
В деревне Стержни Палкинского района
Изменились сроки перекрытия улицы Индустриальной в Пскове
В 2020 году в Псковской области от укусов клещей пострадали уже 470 человек, в том числе 170 детей
Полицейские оперативно раскрыли кражу аккумуляторов грузовика в Идрице и проводов в Дновском районе
5 жителей Псковской области стали очередными жертвами телефонных мошенников
Ночью 23 мая в Псковской области возможны заморозки до -3 градусов, а днем потеплеет до +17
10-й скончавшийся в Псковской области от коронавируса пациент слишком поздно поступил в больницу — губернатор