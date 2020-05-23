В Псковской области выявили еще 23 зараженных коронавирусом, выздоровели 36 пациентов

23 Май 2020 2020-05-23T11:05:31+03:00

Теперь в Псковской области нет муниципалитетом, где бы не обнаружили пациентов с COVID-19.

COVID-19 обнаружили и в последнем остававшимся до вчерашнего дня «чистым» от инфекции муниципалитете

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки, 22 мая, в Псковской области выявили еще 23 зараженных коронавирусом, общее число выявленных зараженных с момента начала пандемии составило 564 человек. При этом выздоровели за сутки сразу 36 человек, их общее число достигло 221. Число умерших не изменилось и по-прежнему равно 10.

Также число сделанных тестов на коронавирус выросло на 541 — до 18 806.

Наконец, теперь в Псковской области не осталось муниципалитетов, где бы не обнаружили зараженных коронавирусом: последним «чистым» районом был Локнянский, но и там накануне появился первый больной.

Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 184 (+6)

Островский район – 68 (+4)

Великие Луки – 59 (+3)

Псковский район – 52 (+1)

Невельский район – 41

Новосокольнический район – 25

Гдовский район – 21

Порховский район – 19

Опочецкий район – 14 (+1)

Великолукский район – 10 (+3)

Дедовичский район – 10

Струго-Красненский район – 10

Палкинский район – 6 (+1)

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Плюсский район – 5

Себежский район – 5 (+3)

Дновский район – 3

Красногородский район – 3

Пушкиногорский район – 3

Пыталовский район – 3

Бежаницкий район – 2

Куньинский район – 2

Локнянский район – 1 (+1)

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU