В Псковской области выявили еще 23 зараженных коронавирусом, выздоровели 36 пациентов
За минувшие сутки, 22 мая, в Псковской области выявили еще 23 зараженных коронавирусом, общее число выявленных зараженных с момента начала пандемии составило 564 человек. При этом выздоровели за сутки сразу 36 человек, их общее число достигло 221. Число умерших не изменилось и по-прежнему равно 10.
Также число сделанных тестов на коронавирус выросло на 541 — до 18 806.
Наконец, теперь в Псковской области не осталось муниципалитетов, где бы не обнаружили зараженных коронавирусом: последним «чистым» районом был Локнянский, но и там накануне появился первый больной.
Статистика распространения пандемии в муниципалитетах Псковской области выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 184 (+6)
Островский район – 68 (+4)
Великие Луки – 59 (+3)
Псковский район – 52 (+1)
Невельский район – 41
Новосокольнический район – 25
Гдовский район – 21
Порховский район – 19
Опочецкий район – 14 (+1)
Великолукский район – 10 (+3)
Дедовичский район – 10
Струго-Красненский район – 10
Палкинский район – 6 (+1)
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Плюсский район – 5
Себежский район – 5 (+3)
Дновский район – 3
Красногородский район – 3
Пушкиногорский район – 3
Пыталовский район – 3
Бежаницкий район – 2
Куньинский район – 2
Локнянский район – 1 (+1)
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU