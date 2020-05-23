2020-05-23T12:45:07+03:00
Политика

Глава Пустошкинского района взяла отпуск во время пандемии коронавируса

Олег Томилин
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Глава Пустошкинского района Светлана Василькова брала отпуск по время пандемии коронавируса, выяснило «Псковское агентство информации». Напомним, накануне на заседании оперативного штаба губернатор Михаил Ведерников сравнил попытку глав районов отправится на отдых во время борьбы с пандемией коронавируса бегством с фронта в тыл. Он пригрозил, что поддержки такие главы от областной власти не дождутся.

Как заявила ПАИ сама Светлана Василькова, сейчас она уже не находится в отпуске. «Я была там три дня – во вторник, среду и четверг на этой неделе. Я не работаю вахтовым методом в области или районе, я живу в 700 метрах от администрации, и всё время на связи, соответственно», — заявила она.

Между тем, издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что заявление на отпуск было написано главой сроком на 2 недели начиная с минувшего понедельника.

Такой поступок главы раскритиковали некоторые депутаты Пустошкинского районного Собрания. Депутаты Пустошкинского районного Собрания возмущены уходом главы района в отпуск.

«Когда я узнал, что глава после сессии [районного Собрания, на которой депутаты дали работе Светланы Васильковой неудовлетворительную оценкух собирается в отпуск, был сильно удивлен. Ни у меня, ни у других это в голове не укладывалось. В Пустошкинском районе есть заражения коронавирусом. Сейчас важно, чтобы все власти работали. Мы не знаем, есть ли в районной администрации штаб по борьбе с коронавирусом, но в любом случае глава муниципалитета — в первую очередь отвечает за эту борьбу с пандемией», — заявил депутат Дмитрий Бугряков.

Он также отметил, что «в период борьбы с пандемией в администрации района открылся сезон отпусков», в частности, в начале мая в отпуске был зам главы по социальным вопросом: «непонятно, как в это время, человек, курирующий социальную сферу, мог решить отдыхать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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