В Пскове COVID-19 заразился сотрудник коронавирусной «горячей линии»

24 Май 2020 2020-05-24T09:40:18+03:00

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В Пскове коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился сотрудник «горячей линии» по ситуации с распространением пандемии. Об этом сообщается в официальных каналах этой «горячей линии».

«Сданный им тест дал положительный результат. В итоге, он был госпитализирован.Уже определен круг лиц, кто с ним контактировал. Также была проведена полная дезинфекция колл-центра — работа горячей линии не приостановлена», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU