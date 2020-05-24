2020-05-24T09:40:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пскове COVID-19 заразился сотрудник коронавирусной «горячей линии»

Олег Томилин
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В Пскове коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился сотрудник «горячей линии» по ситуации с распространением пандемии. Об этом сообщается в официальных каналах этой «горячей линии».

«Сданный им тест дал положительный результат. В итоге, он был госпитализирован.Уже определен круг лиц, кто с ним контактировал. Также была проведена полная дезинфекция колл-центра — работа горячей линии не приостановлена», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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