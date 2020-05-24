В Пскове COVID-19 заразился сотрудник коронавирусной «горячей линии»
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В Пскове коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился сотрудник «горячей линии» по ситуации с распространением пандемии. Об этом сообщается в официальных каналах этой «горячей линии».
«Сданный им тест дал положительный результат. В итоге, он был госпитализирован.Уже определен круг лиц, кто с ним контактировал. Также была проведена полная дезинфекция колл-центра — работа горячей линии не приостановлена», — говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU