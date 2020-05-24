В СНТ «Кебь» пропала 3-летняя девочка

24 Май 2020 2020-05-24T09:57:35+03:00

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Вечером в субботу, 23 мая, в СНТ «Кебь» на территории Псковского района пропала 3-летняя девочка по имени Варя. Как сообщается в группе СНТ в соцсети «Вконтакте», девочка пропала около 21:00. Из особых примет указаны только тёмные волосы.

Также сообщается, что на место пропажи ребёнка прибыли сотрудники МЧС и кинологи. Собаки учуяли последний след в пролете у реки, рядом с участком 280.

Сегодня с 7 утра должны были начать поиски на лодке по течению реки Кебь.

ИСТОЧНИК KP.RU