«Похоже, что придётся полностью закрывать парки и общественные пространства» — губернатор Псковской области

25 Май 2020 2020-05-25T09:36:00+03:00

Из-за тех, кто пренебрег требованиями безопасности и активно отдыхал в парках в минувшие выходные, доступ туда теперь, похоже, ограничат.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что властям, вероятно, придётся полностью закрыть для посещения парки и некоторые другие общественные пространства. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал сделанную в минувшие выходные серию фотографий, сделанных в местах отдыха горожан. На них видно, что горожане с детьми очень активно пользуются детскими игровыми площадками, не соблюдают социальную дистанцию и другие ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса.

«Глядя на эти фотографии, можно абсолютно точно сказать, что Псковская область первая в стране победила коронавирус, а 332 госпитализированных больных уже выписались. К сожалению, это далеко не так!!!, — написал губернатор. — Искренне жаль, что так много людеи недооценивают опасность инфекции, подвергают риску себя, детеи , своих родных и близких. Вопреки всем ограничениям, детские площадки, скамеи ки, уличныи инвентарь активно использовались в эти выходные и многие гуляли так, будто угроза миновала».

В связи с этим Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников полиции, которые «терпеливо разъясняли запрет на посещение детских и спортивных площадок».

«Угроза никуда не ушла. Самыи большои риск заразиться сегодня - это контактные поверхности. Последствия будут тяжёлыми, — резюмировал глава региона. — Похоже, что приде тся полностью закрывать парки и общественные пространства. Жаль».

ИСТОЧНИК KP.RU