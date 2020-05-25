В Псковской области число заразившихся COVID-19 перевалило за 600

25 Май 2020 2020-05-25T10:55:51+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на утро понедельника, 25 мая, в Псковской области число зараженных коронавирусом COVID-19 за все время пандемии достигло 606: суточный прирост составил 16 заболевших. При этом число выздоровевших за минувшие сутки не увеличилось и по-прежнему равно 230 [вероятно, это связано с тем, что в воскресенье не было выписок из больниц — КП-Псков].

Число умерших со вчерашнего дня в официальной статистике указано как 9+1: даны пояснения, что по 10-му случаю проводится эпидемиологическое расследование.

Наконец, за минувшие сутки в регионе было сделано 399 исследований на коронавирус.

Статистика распространения пандемии в районах Псковской области на утро 25 мая выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 203 (+9)

Островский район – 72 (+4)

Великие Луки – 64

Псковский район – 56 (+1)

Невельский район – 42 (+1)

Гдовский район – 25

Новосокольнический район – 25

Порховский район – 20

Опочецкий район – 14

Великолукский район – 10

Дедовичский район – 10

Струго-Красненский район – 10

Себежский район – 8

Палкинский район – 6

Печорский район – 6

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Плюсский район – 5

Дновский район – 4 (+1)

Пушкиногорский район – 3

Пыталовский район – 3

Красногородский район – 3

Бежаницкий район – 2

Куньинский район – 2

Локнянский район – 1

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU