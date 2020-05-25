В Псковской области число заразившихся COVID-19 перевалило за 600
По данным на утро понедельника, 25 мая, в Псковской области число зараженных коронавирусом COVID-19 за все время пандемии достигло 606: суточный прирост составил 16 заболевших. При этом число выздоровевших за минувшие сутки не увеличилось и по-прежнему равно 230 [вероятно, это связано с тем, что в воскресенье не было выписок из больниц — КП-Псков].
Число умерших со вчерашнего дня в официальной статистике указано как 9+1: даны пояснения, что по 10-му случаю проводится эпидемиологическое расследование.
Наконец, за минувшие сутки в регионе было сделано 399 исследований на коронавирус.
Статистика распространения пандемии в районах Псковской области на утро 25 мая выглядит следующим образом (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 203 (+9)
Островский район – 72 (+4)
Великие Луки – 64
Псковский район – 56 (+1)
Невельский район – 42 (+1)
Гдовский район – 25
Новосокольнический район – 25
Порховский район – 20
Опочецкий район – 14
Великолукский район – 10
Дедовичский район – 10
Струго-Красненский район – 10
Себежский район – 8
Палкинский район – 6
Печорский район – 6
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Плюсский район – 5
Дновский район – 4 (+1)
Пушкиногорский район – 3
Пыталовский район – 3
Красногородский район – 3
Бежаницкий район – 2
Куньинский район – 2
Локнянский район – 1
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU