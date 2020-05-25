Поиски пропавшей в Псковском районе 3-летней Вари продолжаются

25 Май 2020 2020-05-25T11:25:50+03:00

Тысячи жителей Пскова молятся о том, чтобы 3-летнюю Варю нашли живой и невредимой.

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Поиски 3-летней Варвары Поповой, пропавшей без вести вечером в субботу, 23 мая, на территории СНТ "Кебь" в Псковском районе, продолжаются уже вторые сутки.

Поиски ведут спасатели МЧС, военнослужащие, полицеские, следователи, а также студенческий корпус спасателей и добровольцы - всего несколько сотен человек.

Только официальная группиолвка сил и средств чрезвычайных служб насчитывает 138 человек и 14 единиц техники, а также 2 плавательных средства.

Водолазы МЧС обследуют реку Кебь, диапозон поисков был расширен до реки Черёха.

Напомним, ребенок пропал около 21 часов вечера в субботу, последний раз его видели одной идущей к реке. Собаки кинологов учуяли последний след в пролете у реки, рядом с участком 280.

На момент исчезновения девочка была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

На место происшествия выезжал руководитель псковского следственного управления СКР генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

ИСТОЧНИК KP.RU