Полиция ищет свидетелей ДТП, произошедшего в сентябре 2019 года в Псковском районе

25 Май 2020 2020-05-25T11:43:22+03:00

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В Псковском районе расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, 7 сентября 2019 года около 20:50 часов на 2-ом километре автодороги «Середка-Мельницы-Гридино», проходящей по территории Псковского района, водитель автомашины ВАЗ-2105 с государственным регистрационным знаком Р704ЕО/60, на прямом участке дороги не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на автомобиль Nissan Primera c государственным регистрационным знаком Х178ЕЕ/47, находившийся на правой стороне проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля ВАЗ-2105 причинены телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

В этой связи очевидцев данного ДТП просят позвонить по телефону 8 (8112) 593-328 или обратиться в органы предварительного следствия по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Ломакину Алексею Сергеевичу, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону 676-872.

ИСТОЧНИК KP.RU