Около миллиона рублей лишились жители Псковской области 23 мая из-за мошенников

25 Май 2020 2020-05-25T11:54:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 1 миллиона рублей лишились 23 мая жители Псковской области из-за действий телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками банков.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД, 34-летней жительнице Новосокольников 23 мая позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег он завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 420 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

По аналогичной мошеннической схеме 23 мая лишилась 110 тысяч рублей и 33-летняя женщина из Псковского района. Жертвами подобного дистанционного мошенничества стали еще пятеро граждан, в том числе из Пскова, Псковского и Себежского районов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим мнимыми сотрудниками банков, составила около миллиона рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU