2020-05-25T12:42:29+03:00
Происшествия

В Кунье разыскивают вышедшую из дома и пропавшую пенсионерку, страдающую потерей памяти

Олег Томилин
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Пропавшая в Кунье пенсионерка страдает потерей памяти.Пропавшая в Кунье пенсионерка страдает потерей памяти.
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Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району разыскивают без вести пропавшую Панкову Нину Антоновну 1937 года рождения. По имеющимся данным, 24 мая в период с 6 до 7 часов утра она ушла из дома в Заводском переулке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, средней длины.

Пропавшая была одета в красный платок, хлопчатобумажный халат с разноцветным рисунком, синюю толстовку, светло-коричневые колготки, шерстяные носки, на ногах — кроссовки темного цвета. На левой руке кварцевые часы с браслетом из белого металла, на шее белые бусы и серебряная цепочка, в ушах золотые сережки в виде колец.

Особые приметы: на верхней челюсти зубы отсутствуют полностью, на нижней челюсти целы только частично спереди, на левом плече шрам крестообразной формы от пореза. Страдает потерей памяти.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Панковой Нины Антоновны, просят обратиться по адресу: 182010 Псковская область, поселок Кунья, ул. Дзержинского, дом 43. тел/факс (8-81149) дежурная часть 2-22-64 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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