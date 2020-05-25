Псковский губернатор предложил Минпромторгу включить легкую промышленность в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики

25 Май 2020 2020-05-25T12:49:22+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего совещания по вопросам поддержки легкой промышленности региона сообщил, что в адрес Министерства торговли и промышленности РФ направлено письмо с предложением включить отрасль в список наиболее пострадавших от распространения COVID-19, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации регионе.

Михаил Ведерников напомнил, что расширение перечня позволит региональным предприятиям легкой промышленности претендовать на получение целого ряда федеральных мер поддержки. Губернатор отметил, что на уровне региона также прорабатываются возможные направления для оказания помощи данным организациям.

Своими предложениями поделилась руководитель одного из наиболее крупных предприятий легкой промышленности области — директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова. В ходе обсуждения она поблагодарила главу региона за внимание к предприятиям легкой промышленности. Елена Косенкова отметила, что из-за ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, значительно сократился объем выпускаемой продукции, при этом на производстве стараются поддерживать уровень заработной платы всех сотрудников, в том числе и тех, кто не задействован в данный момент на производственном процессе. Она также проинформировала и о работе по частичному перепрофилированию фабрики под изготовление средств индивидуальной защиты.

В качестве возможных мер поддержки, которые озвучил губернатор, предложено выделение региональным Фондом гарантий и развития предпринимательства оборотных средств в виде займа. Детально будет проработан и вопрос предоставления налоговых льгот.

Напомним, в Псковской области реализуются меры поддержки предприятий, производств, малого и среднего предпринимательства. В регионе действует оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования экономики. К основным мерам поддержки, которые уже оказаны бизнес-сообществу, можно отнести, например, принятые законы о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения, налогов на имущество и транспорт для наиболее пострадавших субъектов МСП, реструктуризацию выплат по ранее выданным микрозаймам, представление «арендных каникул» для пользователей государственного и муниципального имущества и др. Будет докапитализирован в три этапа Фонд гарантий и развития предпринимательства. На текущий момент федеральными и региональными мерами поддержки охвачены порядка 2,8 тыс компаний, их совокупный объем составляет более 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU