2020-05-25T13:22:53+03:00
Общество

Более 1300 выпускников псковских школ могут отметить «Последний звонок» лишь в онлайн-формате

Олег Томилин
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Сегодня, 25 мая, в России по инициативе Минпросвещения проходит всероссийская онлайн-акция «Последний звонок - 2020» в поддержку выпускников, которые не могут полноценно отметить окончание занятий из-за пандемии коронавируса. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова со ссылкой на сведений городского управления образования, в акции принимают участие и псковские выпускники.

В этом году в школах города завершили обучение более 1300 одиннадцатиклассников. В связи с ограничительными мерами, введенными по причине пандемии коронавируса, Министерство просвещения совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников организовало масштабный онлайн-марафон в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Вся информация о нем размещена на официальном сайте ведомства в специальном разделе «Последний звонок - 2020».

Как уточнили в управлении образования, псковских выпускников заранее информировали о данной акции, чтобы они тоже могли принять в ней участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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