Ремонтно-реставрационные работы музыкальной школы №1 Пскова подходят к концу

25 Май 2020 2020-05-25T13:48:27+03:00

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В Пскове подходят к завершению ремонтно-реставрационные работы в здании музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, 22 мая на объекте побывал сити-менеджер Александр Братчиков вместе с заместителями — Валентиной Зубовой и Александром Коноваловым. В ходе визита градоначальника на объекте также присутствовали представители подрядной организации и профильных подразделений администрации города.

Напомним, в ходе ремонтно-реставрационных работ была произведена замена кровли, частичная замена балок, обновлена внутренняя отделка, отреставрированы переплеты и форточки окон, уложен дубовый паркет, обновлена лепнина в интерьерах.

Также были предприняты меры по сохранению уникальных старинных дверей — они были сняты и доставлены в мастерскую для снятия слоев краски и восстановления утраченных элементов, на сегодняшний день они уже установлены.

Кроме того, на фасаде здания размещена надпись - «Отделение государственного банка», она была здесь в момент появления здания в 1904 году.

Александр Братчиков остался доволен выполненными работами, отметив, что большая часть объекта уже готова, осталось доделать лицевую часть фасада, внутренние работы по косметическому ремонту и завезти и установить мебель. Также он обратил внимание на то, что хрустальные люстры смонтированы на лебедках, что представляет возможность их обслуживать: «По договору срок окончания работ — конец мая, подрядчик старается уложиться сдать объект в срок», — заключил сити-менеджер.

«Нас нельзя воспринимать просто, как музыкальную школу мы все-таки памятник архитектуры. У нас будет самый шикарный концертный зал с красивыми роялями и акустикой. Это будет музей, культурно-досуговая и концертная площадка», - подчеркнула директор школы Наталья Архипова.

Добавим, на ремонт и оснащение музыкальной школы выделено 140 млн рублей из резервного фонда правительства РФ.

При этом более 104 млн рублей потрачено на сам капитальный ремонт старинного здания, а 35,7 млн — на приобретение музыкальных инструментов и мебели для учебных классов и концертного зала.

Отметим, музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова находится в здании, построенном в стиле «модерн» в 1910 году. Это объект культурного наследия регионального значения. До революции в помещениях находился банк. С января 1945 здание было приспособлено под кинотеатр «Родина», в котором действовало два зрительных зала. В 1950-е годы вместе с кинотеатром также находились детская музыкальная школа и филармония.

ИСТОЧНИК KP.RU