Более 1000 литров алкогольной продукции изъяли полицейские в 3-х псковских общепитах

25 Май 2020 2020-05-25T14:31:51+03:00

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Более тысячи литров алкогольной продукции изъяли полицейские в трех псковских общепитах, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального УМВД. Алкоголь был изъят из-за нарушения торговыми точками федеральных законов, местного законодательства и Кодекса об административных правонарушения Российской Федерации.

Так, в кафе на улице Рокоссовского, Кузбасской дивизии и Алтаева пиво и спиртосодержащие напитки продавались в обход ФЗ № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Напомним, в настоящее время, согласно указу губернатора Псковской области, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции реализовывать «горячительное» можно только «на вынос» или дистанционно, но федеральные нормы обязывают владельцев точек организовывать в кафе и пабах зал для обслуживания посетителей и употребления напитков в общепите. Оборудованные помещения со столами, скамейками и санузлами в проверяемых точках питания были закрыты.

Стражами порядка также зафиксированы факты реализации алкоголя «на вынос» после 22 часов вечера в закрытом виде, что является нарушением постановления администрации региона о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции.

Кроме того, установлено, что часть продукции отпускалась без маркировки - акцизные марки на бутылках полностью отсутствовали или считаются недействительными, а сопроводительные документы на «тару» владельцы кафе предоставить на месте не смогли.

В результате проверок полицейскими из торговых залов кафе изъято более 1000 литров алкогольной продукции без акцизных марок. Образцы «горячительного» будут отправлены на лабораторные исследования. В отношении собственников общепитов возбуждено административное расследование по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", а также они будут привлечены к ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU