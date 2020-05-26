В псковском храме Успения с Пароменья хотят установить электронную звонница

26 Май 2020 2020-05-26T13:53:31+03:00

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В псковском храме Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья, расположенного на берегу реки Великой возле Ольгинского моста, может появится электронная звонница для удаленного управления колоколами. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на настоятеля храма, протоиерея Алексея Воронюка.

Настоятель отметил, что это пока лишь отдаленные планы, так как стоимость такого оборудования оценивается в 250-300 тысяч рублей. Однако он заметил, что удаленное управление позволит радовать псковичей красивыми перезвонами в любую погоду и вне зависимости от самочувствия звонаря.

ИСТОЧНИК KP.RU