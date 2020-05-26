2020-05-26T17:19:25+03:00
Общество

Благодаря теплой зиме все контракты по дорожному нацпроекту на 2020 год в Псковском районе уже выполнены

Олег Томилин
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Курирующий сферу строительства и ЖКХ в Псковской области вице-губернатор Василий Осипов провел встречу с главой Псковского района Натальей Федоровой, посвященную вопросам участия муниципалитета в федеральных и региональных проектах. В обсуждении приняли участие руководители профильных региональных комитетов, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации.

Встреча началась с обсуждения вопросов реализации в Псковском районе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контракты на ремонт дорог были разыграны еще в декабре прошлого года, и в настоящее время практически все работы уже завершены, сообщила Наталья Федорова. «Это стало возможным благодаря погодным условиям 2020 года, которые позволили приступить к реализации нацпроекта уже в феврале», — добавила глава Псковского района.

Председатель регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин подтвердил, что по нацпроекту «БКАД» муниципалитет демонстрирует хорошую динамику. «Псковский район в этом плане фаворит. В муниципалитете осуществляется ремонт более 5 км дорог на выделенные из федерального бюджета 33 млн рублей, также по «БКАД» ведутся работы на 20 км дорог на средства регионального дорожного фонда», - проинформировал он и добавил, что большое внимание уделяется и ремонту дорог в садоводческих товариществах Псковского района.

Так, в прошлом году была проведена реконструкция подъезда к СНТ «Вишенка», в этом году отремонтирован мост в садовом товариществе «Кебь» и еще будет отремонтирована дорога к СНТ «Весна-80». «Мы понимаем, что Псковский район – это спутник регионального центра, поэтому ему важно уделять должное внимание, как и городу Пскову», - добавил Борис Елкин.

В ходе обсуждения дорожной темы также стало известно, что работы по ремонту трассы Псков-Гдов-Сланцы на участке, который расположен на территории Псковского района, продолжатся в 2021 году. Напомним, в прошлом году был приведен в нормативное состояние участок муниципальных дорог Гдовского шоссе протяженностью 23 км. В текущем сезоне дорожные работы пройдут по большей части в районе Северного обхода. На встрече с Натальей Федоровой также был поднят вопрос включения станции водоочистки в поселке Родина Псковского района в федеральный проект «Чистая вода».

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал, что реализация проекта в указанном населенном пункте стартует в следующем году. В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации, финансирование которой осуществляется за счет средств муниципалитета.

Участники встречи обсудили вопросы реализации и других действующих проектов, рассмотрели возможности участия муниципалитета и в других перспективных программах по строительству и модернизации системы ЖКХ. Вице-губернатор Василий Осипов поблагодарил руководство муниципалитета за активную работу, живое участие в осуществлении проектов, а также высокий уровень исполнения взятых на себя обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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