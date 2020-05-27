В ОЭЗ «Моглино» хотят построить завод по производству продукции для сейсмостойких зданий
Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» под председательством Михаила Ведерникова сегодня, 27 мая, одобрил инвестпроект компании «ВАСС» по строительству завода, на котором планируется изготовления промышленной продукции для сейсмостойких зданий и сооружений.
Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, с деталями инвестиционного проекта членов совета познакомил вице-президент Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству Александр Бубис.
Он рассказал, что в строительной отрасли технологии повышения устойчивости сооружений применяются уже более 15 лет. Однако все это время поставщиками изделий для реализации таких строительных задач являлись исключительно зарубежные производители. В настоящее время изготовление такой продукции на территории России не ведется, поэтому завод, который планируется возвести в «Моглино», инвестор назвал уникальным. Его продукция, в частности, резинометаллические опоры для зданий, сооружений, мостов, путепроводов и эстакад, будут пользоваться большим спросом у строительных организаций, проектных институтов России и ближнего зарубежья, заверил Александр Бубис.
Изделия компании, подчеркнул докладчик, будут способствовать снижению сейсмической реакции конструкции в 2 и более раз. Таким образом, потребители получат готовое инженерное решение по обеспечению устойчивости сооружения.
Запуск производства планируется в 3 этапа с полным выходом на проектную мощность через 4 года. Предполагается, что объем инвестиций составит порядка 120 млн рублей.
Участники Наблюдательного совета обсудили и подготовку кадров для будущего завода. Руководитель Псковского государственного университета Наталья Ильина предложила инвесторам заключить целевой договор с вузом на подготовку профильных специалистов.
По итогам заседания проект был единогласно одобрен членами Наблюдательного совета. Руководство ОЭЗ «Моглино» и инвестор подписали соглашение о намерении осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке ОЭЗ ППТ «Моглино».
ИСТОЧНИК KP.RU