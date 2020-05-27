В ОЭЗ «Моглино» хотят построить завод по производству продукции для сейсмостойких зданий

27 Май 2020 2020-05-27T16:43:51+03:00

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Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» под председательством Михаила Ведерникова сегодня, 27 мая, одобрил инвестпроект компании «ВАСС» по строительству завода, на котором планируется изготовления промышленной продукции для сейсмостойких зданий и сооружений.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, с деталями инвестиционного проекта членов совета познакомил вице-президент Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству Александр Бубис.

Он рассказал, что в строительной отрасли технологии повышения устойчивости сооружений применяются уже более 15 лет. Однако все это время поставщиками изделий для реализации таких строительных задач являлись исключительно зарубежные производители. В настоящее время изготовление такой продукции на территории России не ведется, поэтому завод, который планируется возвести в «Моглино», инвестор назвал уникальным. Его продукция, в частности, резинометаллические опоры для зданий, сооружений, мостов, путепроводов и эстакад, будут пользоваться большим спросом у строительных организаций, проектных институтов России и ближнего зарубежья, заверил Александр Бубис.

Изделия компании, подчеркнул докладчик, будут способствовать снижению сейсмической реакции конструкции в 2 и более раз. Таким образом, потребители получат готовое инженерное решение по обеспечению устойчивости сооружения.

Запуск производства планируется в 3 этапа с полным выходом на проектную мощность через 4 года. Предполагается, что объем инвестиций составит порядка 120 млн рублей.

Участники Наблюдательного совета обсудили и подготовку кадров для будущего завода. Руководитель Псковского государственного университета Наталья Ильина предложила инвесторам заключить целевой договор с вузом на подготовку профильных специалистов.

По итогам заседания проект был единогласно одобрен членами Наблюдательного совета. Руководство ОЭЗ «Моглино» и инвестор подписали соглашение о намерении осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке ОЭЗ ППТ «Моглино».

ИСТОЧНИК KP.RU