Гостиницам и базам отдыха в Псковской области могут разрешить работать в режиме обсерваторов

27 Май 2020 2020-05-27T16:54:24+03:00

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Сегодня, 27 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областной администрации, заседании началось с обращения главы региона к представителям малого и среднего бизнеса (МСП) по случаю прошедшего накануне Дня российского предпринимательства. «Ваша работа является одной из основ любой экономики, важным инструментом ее развития. В сфере МСП области сегодня занято более 60 тысяч человек. Другими словами, благополучие каждого пятого трудоспособного жителя региона, каждой пятой семьи зависит от вашей способности видеть ситуацию наперед и стремления вести свои предприятия к новым успехам», – сказал предпринимателям губернатор.

Затем он сообщил, что в Минпромторг России уже направлено предложение региона по корректировке федерального плана действий, согласно которому в перечень пострадавших отраслей предлагается включить и предприятия легкой промышленности. Этот вопрос обсуждался на недавнем совещании по вопросам поддержки этого направления экономики. «Окно возможностей, которое предоставило перепрофилирование под выпуск средств индивидуальной защиты и некоторых медицинских изделий, было довольно узким и не компенсировало произошедшее сокращение спроса», — заметил глава региона.

Губернатор также обратил внимание на большое число обращений от предприятий, которые не могут в настоящий момент рассчитывать на меры поддержки из-за путаницы с ОКВЭД. Такое решение находится вне сферы полномочий региональной власти. Он напомнил, что ранее было направлено обращение в федеральный центр с просьбой пересмотреть инструменты, которые помогут решить вопрос. Министр экономического развития Максим Решетников обратился к Правительству РФ с предложением дать таким предприятиям срок до 1 июля, чтобы привести документацию в соответствие с фактической деятельностью.

Еще одна мера поддержки, на которой отдельно остановился глава региона — разработанный региональный законопроект, предусматривающий налоговые льготы для социально-ориентированных НКО. В этом же законе предлагаются корректировки механизма предоставления налоговых льгот для арендаторов, которые снижают арендную плату для пострадавших предпринимателей. Планируется, что эти поправки будут рассмотрены на ближайшей сессии ПОСД. Глава региона также сообщил о докапитализации региональных Фонда гарантий и развития предпринимательства и Фонда развития промышленности. Средства уже поступили, и начался прием заявок.

Речь зашла и о поддержке туристической отрасли. Глава региона подчеркнул, что ранее региональные власти обращались к главному государственному санитарному врачу с просьбой разработать рекомендации для возобновления работы организаций этой сферы. «Нам обещали, что до конца недели федеральные нормы должны быть опубликованы. При этом, конечно, общее понимание алгоритмов безопасности работы у нас уже есть», — заметил Михаил Ведерников и предложил, если эпидемическая ситуация не будет осложняться, ориентироваться на 15 июня как на дату возможного запуска работы отелей, гостиниц и баз отдыха. В числе исключений по-прежнему остаются санатории.

«У нас должно быть четкое понимание, как мы будем обеспечивать безопасность посетителей, и соответствующий алгоритм должен быть утвержден нашим санитарным врачом», — заметил Губернатор. Он обратил внимание, что гостиницы и базы отдыха смогут вернуться к работе даже ранее установленного срока, если будут работать в режиме обсерватора. В данном случае необходимо обеспечить все условия для соблюдения постояльцами режима изоляции в течение первых 2-х недель.

Губернатор обратил внимание, что практически завершена разработка проекта решения по компенсации затрат на коммунальные услуги. Ожидается, что выплаты начнутся в июне.

Участники оперштаба рассмотрели и темпы предоставления существующих мер региональной и федеральной поддержки. Говоря о поддержке по программе реструктуризации банковских кредитов, председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что в кредитных организациях одобрено около 390 заявок более чем на 1,1 млн рублей. В части работы программы кредитования под 0 % субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области в настоящее время одобрено 112 заявок на 150 млн рублей.

Андрей Михеев сообщил и о предоставлении субсидий на выплату заработной платы. В данный момент в региональную налоговую службу подано около 4 тысяч заявлений от субъектов МСП. Выплачено около 130 млн рублей.

В рамках оперштаба обсужден и ряд инициатив, которые планируется направить в общенациональный план восстановления экономики. Андрей Михеев рассказал, что пакет предложений областные власти подготовили совместно с бизнес-собществом и экспертами. Инициативы региона сформированы по основным направлениям: повышение бюджетной обеспеченности, развитие предпринимательской деятельности и поддержка занятости населения. Участники оперштаба смогли дополнить сформированный пакет своими инициативами.

В ходе обсуждения также рассмотрено предложение расширить региональный перечень отраслей, пострадавших от реализации мер по предупреждению распространения COVID-19, что позволит получить льготные микрозаймы в ФГРП. Глава региона предложение поддержал. Особое внимание он обратил на необходимость включить в перечень компании, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами, а также организации, в отношении которых еще действуют ограничительные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU