В Гдовском районе пьяный водитель попал в аварию и заснул за рулем

27 Май 2020 2020-05-27T17:34:47+03:00

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Сегодня, 27 мая, в районе деревне Заполье Добручинской волости Гдовского района на трассе Псков - Гдов автомобиль Lada Vesta красного цвета попал в ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе областного управления МЧС, сигнал о происшествии поступил в 11:15.

При этом очевидны сообщили, что водитель не подает признаком жизни. Однако, как сообщает газета «Гдовская заря», прибывшие на место происшествия спасатели и сотрудники ГИБДД обнаружили, что водитель попросту заснул в покорёженной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU