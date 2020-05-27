Путин распорядился оказать Псковской области запрошенную губернатором Ведерниковым помощь для борьбы с коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T17:44:22+03:00

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Президент России Владимир Путин сегодня, 27 мая, заявил о дополнительной поддержке Псковской области в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение глава государства дал мэру Москвы, руководителю рабочей группы по коронавирусу в Госсовете Сергею Собянину во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации Псковской области, Сергей Собянин ответил, что уже в ближайшее время в Псков будут отправлены не только бригады медицинских специалистов, но и средства индивидуальной защиты, медикаменты, оборудование, чтобы комплексно оказать поддержку региональной системе здравоохранения.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России с просьбой поддержать регион квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием.

По итогам совещания Владимира Путина глава региона дал комментарий: «Мы один из двух субъектов, который одновременно граничит с тремя государствами, где эпидемиологическая ситуация обострилась намного раньше. К тому же, наш регион находится в пятерке самых возрастных регионов России, а именно старшее поколение наиболее уязвимо к новой коронавирусной инфекции. Учитывая, что у нас, в целом, обеспеченность врачами менее 50%, наш потенциал мобилизации медиков для борьбы с эпидемией изначально был весьма ограничен. Притом, что десятки специалистов из районов отозвались на призыв и приехали работать в covid-центр, а множество врачей оперативно прошли курсы переквалификации, скамейка запасных остается короткой. Эту проблему как основную отметили и внешние эксперты из Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, которые на прошлой неделе по нашей просьбе прибыли в Псковскую область для оценки ситуации. По этой причине я обратился к президенту с просьбой о помощи квалифицированными медицинскими кадрами и предоставлением региону некоторых позиций медицинского оборудования».

«Безусловно, нам нужна дополнительная команда, которая будет не только страховать наших медиков на тот случай, если они будут инфицированы, но и будет уже в ближайшее время использовать свои навыки и умения на благо жителей Псковской области, — добавил Михаил Ведерников. — Благодарю руководство страны и лично Владимира Владимировича Путина, что ответ пришел так оперативно».

ИСТОЧНИК KP.RU