«Псковские тепловые сети» спустя 15 лет вновь возглавил бывший вице-губернатор Игорь Максимов

27 Май 2020 2020-05-27T18:03:55+03:00

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Бывший первым вице-губернатором Псковской области при губернаторе Михаиле Кузнецове Игорь Максимов вновь возглавил «Псковские тепловые сети» спустя 15 лет. В прошлый раз он руководил этим предприятием с 2000 по 2005 годы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе муниципалитета, документ о назначении Игоря Максимова и. о. директора был подписан в пятницу, 22 мая.

«Сегодня я всего второй день в этой должности, поэтому пока затрудняюсь сказать что-то конкретное о ближайших планах и приоритетных задачах - потребуется некоторое время, чтобы разобраться, на что необходимо обратить внимание в первую очередь и по каким направлениям двигаться дальше. Одно могу сказать точно - буду рад оказаться полезным нашему предприятию и нашему городу», - прокомментировал свое назначение новый руководитель ПТС.

Напомним, предыдущий директор Александр Коростелев, проработавший на предприятии 42 года, недавно покинул руководящий пост в связи с выходом на пенсию.

Напомним, Игорь Максимов родился в 1961 году в Стругах Красных. В 1983 году с отличием окончил факультет механизации Ленинградского государственного сельскохозяйственного института.

При этом трудовой путь он начал еще в 1973 году с должности инженера-контролера Стругокрасненского районного объединения «Сельхозтехника».

После окончания вуза перешел на партийную работу. Он был был инструктором райкома партии, первым секретарем райкома ВЛКСМ, вторым секретарем Псковского обкома ВЛКСМ, секретарем Стругокрасненского райкома КПСС. Кроме того, работал главным инженером в дорожной передвижной строительной колонне в Стругокрасненском и Плюсском районах.

В 1988 году переведен в обком комсомола в Псков. Руководил строительными отрядами, работающими в области.

В 1990 году вернулся в родной район и стал председателем Стругокрасненского райисполкома, а в 1992 году - глава администрации Стругокрасненского района.

В 1995 году вновь переехал в Псков, где стал начальником Главного управления строительства и архитектуры Псковской области. В 1999 году был избран депутатом Псковского областного Собрания. С 2000 года по январь 2005 года - директор МУП «Псковские тепловые сети».

В 2005 году был назначен заместителем губернатора. Затем в 2009 году стал сначала заместителем главы администрации Пскова, а затем перешел на руководящую работу в МП г. Пскова «Горводоканал».

С 2013 по 2018 год был заместителем гендиректора - директором дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания».

ИСТОЧНИК KP.RU