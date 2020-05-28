2020-05-28T09:38:52+03:00
Общество

В 4 муниципалитетах Псковской области полиция остановила повторно севших за руль нетрезвыми водителей

Олег Томилин
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В Пскове, Опочке, Гдовском и Новоржевском районах дорожные полицейские остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном УМВД, в областном центре вечером 24 мая у дома по улице Бутырской полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял нетрезвый 49-летний пскович.

В Гдовском районе 25 мая около 13 часов по дороге Гдов – Тишино на микроавтобусе «Луидор» следовал житель Гдова, 1968 года рождения, который тоже находился в нетрезвом состоянии. А в Опочке утром 26 мая по улице 9 Января на автомобиле ВАЗ-2106 ехал нетрезвый 41-летний горожанин.

Наконец, в деревне Жекупино Новоржевского района 27 мая в дневное время стражи порядка остановили автомашину Renault. Выяснилось, что за рулем иномарки был местный житель, 1974 года рождения. И он находился в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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