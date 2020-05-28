2020-05-28T10:03:52+03:00
Общество

В Псковской области досрочно завершили обустройство пешеходных переходов вблизи школ и детсадов по дорожному нацпроекту

Олег Томилин
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Специалисты установили 54 светофора Т7 на солнечных батареях, 108 дорожных знаков «Пешеходный переход» и более 2,5 км пешеходных ограждений.Специалисты установили 54 светофора Т7 на солнечных батареях, 108 дорожных знаков «Пешеходный переход» и более 2,5 км пешеходных ограждений.
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В Псковской области подрядчики досрочно завершили обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений на региональных автомобильных дорогах. Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, по контрактам срок сдачи работ был назначен на 31 августа.

Работы проведены в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком выступил ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядной организацией — ООО «Знак-Трейд СПб».

Специалисты установили 54 светофора Т7 на солнечных батареях, 108 дорожных знаков «Пешеходный переход» и более 2,5 км пешеходных ограждений. По словам подрядчика, работа была организована четко и слаженно, что позволило выполнить заявленный объем в течение месяца.

Проведенные работы призваны снизить детский травматизм на дорогах Псковской области.

Проведенные работы призваны снизить детский травматизм на дорогах Псковской области.

Безопасные пешеходные переходы оборудованы в Красногородском (на автодорогах «Красногородск — Мозули» и «Красногородск — Залужье»), Опочецком (на автодорогах «НоворжевОпочка» и «Опочка — Красногородск — граница с Латвийской Республикой»), Псковском (на автодороге «Псков — Писковичи — Муровицы»), Плюсском (на дороге «Заполье — Гдов»), Дедовичском (на дороге «Дедовичи — Алексино»), Новоржевском (на дороге «Пушкинские Горы — Локня»), Палкинском (на автодороге «Старый Изборск — Палкино — Остров»), Печорском (на дорогах «Граница с ЭстониейПечоры — Старый Изборск» и «Неелово — Кудина Гора — Печоры»), Пушкиногорском (на автодороге «Пушкинские Горы — от автодороги Пушкиногорское шоссе км 7+273»), Великолукском (на дорогах «Мартьяново — Поречье — Урицкое» и «Великие Луки — Усвяты»), Невельском (на дороге «Опухлики — ж/д станция Изоча»), Локнянский (на дороге «БашовоЗагорье»), Новосокольническом (на дорогах «Отрадное — Новосокольники — Бор» и «Маево — Островки — Фалютино»), Островском (на дороге «Старый Изборск — Палкино — Остров»), Порховском (на дороге «Лудони — Павы — Боровичи»), Усвятском (на дороге «Великие Луки — Усвяты», Церковище) и Себежском (на дороге «Опочка — Дубровка — граница с Республикой Беларусь) районах.

На эти цели было выделено около 13 млн рублей.

Добавим, что в 2019 году в рамках нацпроекта обустроен 31 пешеходный переход в муниципалитетах Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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