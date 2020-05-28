2020-05-28T10:23:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Резкая вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Порховском районе

Всего в Псковской области за минувшие сутки выявили еще 541 заразившегося COVID-19
Олег Томилин
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Большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Порховский район — там накануне выявили сразу 12 зараженных: больше только в Пскове (15).Большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Порховский район — там накануне выявили сразу 12 зараженных: больше только в Пскове (15).
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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 27 мая, увеличилось на 51 человека и достигло 721 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 18 и достигло 296, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 28 мая в регионе за все время было сделано 21 335 тестов на коронавирус (суточный прирост — +541).

Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Порховский район — там накануне выявили сразу 12 зараженных: больше только в Пскове (15).

В целом статистика заражения COVID-19 в муниципалитетах Псковской области выглядит на утро 28 мая так (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 240 (+15)

Великие Луки – 87 (+8)

Островский район – 76 (+2)

Псковский район – 65

Невельский район – 42

Порховский район – 35 (+12)

Гдовский район – 27 (+2)

Новосокольнический район – 25

Опочецкий район – 17 (+2)

Великолукский район – 16 (+3)

Струго-Красненский район – 12 (+2)

Дедовичский район – 10

Дновский район – 9 (+2)

Себежский район – 9 (+1)

Плюсский район – 8

Палкинский район – 7 (+1)

Печорский район – 7 (+1)

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Локнянский район – 4

Красногородский район – 3

Пушкиногорский район – 3

Пыталовский район – 3

Бежаницкий район – 2

Куньинский район – 2

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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