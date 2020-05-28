Резкая вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Порховском районе
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 27 мая, увеличилось на 51 человека и достигло 721 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 18 и достигло 296, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
Также по данным на утро 28 мая в регионе за все время было сделано 21 335 тестов на коронавирус (суточный прирост — +541).
Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Порховский район — там накануне выявили сразу 12 зараженных: больше только в Пскове (15).
В целом статистика заражения COVID-19 в муниципалитетах Псковской области выглядит на утро 28 мая так (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 240 (+15)
Великие Луки – 87 (+8)
Островский район – 76 (+2)
Псковский район – 65
Невельский район – 42
Порховский район – 35 (+12)
Гдовский район – 27 (+2)
Новосокольнический район – 25
Опочецкий район – 17 (+2)
Великолукский район – 16 (+3)
Струго-Красненский район – 12 (+2)
Дедовичский район – 10
Дновский район – 9 (+2)
Себежский район – 9 (+1)
Плюсский район – 8
Палкинский район – 7 (+1)
Печорский район – 7 (+1)
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Локнянский район – 4
Красногородский район – 3
Пушкиногорский район – 3
Пыталовский район – 3
Бежаницкий район – 2
Куньинский район – 2
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU