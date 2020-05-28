С завтрашнего дня в Пскове будут внесены изменения в организацию движения автотранспорта.

28 Май 2020 2020-05-28T10:45:52+03:00

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ГИБДД УМВД России по городу Пскову информирует граждан о том, что в связи с проведением в областном центре работ по замене инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 8 часов 29 мая 2020 года до 6 часов 1 июня 2020 года временно закрывается для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.

Полиция просит псковичей и гостей города заранее учесть данную информацию при планировании своих поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ. При этом необходимо обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

ИСТОЧНИК KP.RU