Количество укушенных клещами снизилось на 36,6% по сравнению с прошлым годом
C начала эпидемического сезона в медицинские учреждения города обратилось 767 человек, из них 285 детей. Как сообщили "КП-Псков", показатели укусов сократились на 44 %, по сравнению со среднемноголетними недельными данными. По сравнению с предыдущим годом, количество обратившихся снизилось на 36,6 %.
В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1410 человек, в том числе и 51 ребенок.
Для удаления клещей можно обратиться в травматологический пункт по адресу: ул.Коммунальная, дом 23, телефон: 8-8112-56-55-63. На остальных территориях Псковской области удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства.
После удаления клеща, Роспотребнадзор рекомендует обратиться за медицинской помощью в кабинет инфекционных заболеваний городских больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU