Количество укушенных клещами снизилось на 36,6% по сравнению с прошлым годом

28 Май 2020 2020-05-28T11:35:56+03:00

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1410 человек, в том числе и 51 ребенок.

За неделю с 14 мая по 20 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 126 человек, из них 42 детей

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C начала эпидемического сезона в медицинские учреждения города обратилось 767 человек, из них 285 детей. Как сообщили "КП-Псков", показатели укусов сократились на 44 %, по сравнению со среднемноголетними недельными данными. По сравнению с предыдущим годом, количество обратившихся снизилось на 36,6 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1410 человек, в том числе и 51 ребенок.

Для удаления клещей можно обратиться в травматологический пункт по адресу: ул.Коммунальная, дом 23, телефон: 8-8112-56-55-63. На остальных территориях Псковской области удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства.

После удаления клеща, Роспотребнадзор рекомендует обратиться за медицинской помощью в кабинет инфекционных заболеваний городских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU