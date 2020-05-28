2020-05-28T11:35:56+03:00
Общество

Количество укушенных клещами снизилось на 36,6% по сравнению с прошлым годом

За неделю с 14 мая по 20 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 126 человек, из них 42 детей
Ольга Чернышева
Поделиться:
В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1410 человек, в том числе и 51 ребенок.В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1410 человек, в том числе и 51 ребенок.
Изменить размер текста:

C начала эпидемического сезона в медицинские учреждения города обратилось 767 человек, из них 285 детей. Как сообщили "КП-Псков", показатели укусов сократились на 44 %, по сравнению со среднемноголетними недельными данными. По сравнению с предыдущим годом, количество обратившихся снизилось на 36,6 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита привито 1410 человек, в том числе и 51 ребенок.

Для удаления клещей можно обратиться в травматологический пункт по адресу: ул.Коммунальная, дом 23, телефон: 8-8112-56-55-63. На остальных территориях Псковской области удаление клещей проводится в поликлиниках по месту жительства.

После удаления клеща, Роспотребнадзор рекомендует обратиться за медицинской помощью в кабинет инфекционных заболеваний городских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
2 человека погибли и 9 пострадали в ДТП на территории Псковской области с 21 по 27 мая
С 29-30 мая в Псковской области ожидается повышении класса пожарной опасности
29 мая в Псковской области местами ожидаются кратковременные дожди и до +23 градусов
Прекращены поиски трехлетней Варюши
В Порховской межрайонной больнице возник новый очаг коронавируса
В Администрации Псковской области рассматривают варианты оздоровительного детского отдыха в режиме онлайн
Количество укушенных клещами снизилось на 36,6% по сравнению с прошлым годом
С завтрашнего дня в Пскове будут внесены изменения в организацию движения автотранспорта.
Резкая вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Порховском районе
В Псковской области досрочно завершили обустройство пешеходных переходов вблизи школ и детсадов по дорожному нацпроекту
В Невеле сгорел автомобиль
В деревне Подосье Псковского района сгорел гараж
В 4 муниципалитетах Псковской области полиция остановила повторно севших за руль нетрезвыми водителей
«Псковские тепловые сети» спустя 15 лет вновь возглавил бывший вице-губернатор Игорь Максимов
Путин распорядился оказать Псковской области запрошенную губернатором Ведерниковым помощь для борьбы с коронавирусом
В Гдовском районе пьяный водитель попал в аварию и заснул за рулем
Гостиницам и базам отдыха в Псковской области могут разрешить работать в режиме обсерваторов
В ОЭЗ «Моглино» хотят построить завод по производству продукции для сейсмостойких зданий