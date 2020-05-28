В Администрации Псковской области рассматривают варианты оздоровительного детского отдыха в режиме онлайн

28 Май 2020 2020-05-28T12:27:22+03:00

В первую очередь места получат ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, а также дети медиков. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Директор регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова сообщила, что летом 2020 года в Псковской области ожидается открытие порядка 150 детских лагерей.

Ожидается, что отдых будет организован более 13 тысячам детей. В первую очередь места получат ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, а также дети медиков.

Уже сейчас на объектах оздоровления идет подготовка под четким наблюдением Роспотребнадзора. В лагеря поступят новые оборудования и средства для обработки помещений. Заменятся системы пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации.

Председатель областного Комитета по образованию Александр Седунов сообщил, что в настоящее время рассматриваются варианты альтернативного детского и подросткового отдыха в режиме онлайн. Например, Центр дополнительного образования IT-Куб уже подготовил программу «Лето в кубе».

ИСТОЧНИК KP.RU