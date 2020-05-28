В Порховской межрайонной больнице возник новый очаг коронавируса
Зарегистрировано 12 зараженных, шесть из которых - врачи.
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Губернатор региона Михаил Ведерников на совещании с медиками сообщил о новом очаге коронавируса в Псковской области.
Как сообщил корреспондент Псковского агентства информации, очаг инфекции был выявлен в порховской межрайонной больнице. На данный момент зарегистрировано 12 зараженных, шесть из которых - врачи.
Губернатор поручил провести проверку соблюдения персоналом больницы карантинных мер безопасности. В случае несоблюдения "наказаны будут все", - заявил Ведерников.
ИСТОЧНИК KP.RU