2020-05-28T16:36:20+03:00
Общество

29 мая в Псковской области местами ожидаются кратковременные дожди и до +23 градусов

Олег Томилин
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В пятницу, 29 мая, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также завтра прогнозируется высокое атмосферное давление и северный ветер — ночью со скоростью 4-9 метров в секунду, днем до 8-13 метров в секунду.

Температура по области: ночью +5…+10 градусов Цельсия, днем +18…+23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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