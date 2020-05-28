2020-05-28T16:44:02+03:00
Происшествия

С 29-30 мая в Псковской области ожидается повышении класса пожарной опасности

Олег Томилин
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Местами с пятницы, 29 мая, а с 30 мая на большей части Псковской области ожидается повышения класса пожарной опасности по региональной шкале до 4 (из 5 возможных). Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в областном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с этим сотрудники МЧС напоминают гражданам, что в пожароопасный период в лесу запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;

• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.

«Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье, — сообщили в управлении. — Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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