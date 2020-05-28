2 человека погибли и 9 пострадали в ДТП на территории Псковской области с 21 по 27 мая

28 Май 2020 2020-05-28T16:50:45+03:00

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За прошедшие 7 дней — с 21 по 27 мая — в ДТП на территории Псковской области погибли 2 и пострадали 9 человек, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в областном управлении МЧС. При этом пожарно-спасательные подразделения за тот же периол выезжали для ликвидации последствий аварий 18 раз.

В одном случае выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода, еще в одном случае спасателям пришлось деблокировать тело погибшего из покорёженной машины при помощи гидравлических ножниц.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

Два раза осуществлялась стабилизация транспортного средства и один раз – ликвидация вторичных факторов.

ИСТОЧНИК KP.RU