2020-05-28T17:25:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Псковский губернатор поручил провести расследование действий сотрудников 5 медорганизаций, которые «футболили» их беременную коллегу с коронавирусом

Олег Томилин
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на очередном совещании с медиками по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил провести тщательную проверку действий сотрудников 5-ти медорганизаций, которые «футболили» беременную женщину-фельдшера из Невеля на 26 неделе с коронавурисом.

«На прошлой неделе фельдшер из Невеля на 26 неделе беременности прошла все круги ада: пять медицинских учреждений футболили человека. Это говорит о системном кризисе здравоохранения Псковской области. Пациентка поступила в COVID-центр в состоянии средней тяжести, потом началась асфиксия. Медики сделали кесарево, ребёнок жив, врачи делают всё, чтобы сохранить его здоровье», - сказал глава региона, передает «Псковское агентство информации».

В свою очередь первый вице-губернатор Вера Емельянова сообщила, что руководители указанных всех медорганизаций уже написали объяснительные.

«Здесь мы наблюдаем дефект оказания медицинской помощи, связанный с маршрутизацией. Материалы проверки направим в федеральный центр. Пациентка находится в состоянии средней тяжести, подключена к ИВЛ. Принимаются все меры, чтобы вывести ее с аппарата ИВЛ», - отметила Емельянова.

«Если бы таких ошибок не было, она бы не оказалась на аппарате ИВЛ», - заметил на это Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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