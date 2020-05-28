2020-05-28T17:43:18+03:00
Происшествия

Псковским следователям удалось раскрыть двойное жестокое убийство 12-летней давности по сохранившемуся на топоре запаху

За это время подозреваемый, ранее также сидевший за убийство, успел отсидеть 5-летний срок за сексуальное преступление
Олег Томилин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Созданный чуть больше месяца назад 3-й отдело по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) псковского следственного управления Следственного комитета Российской раскрыл уголовное дело о жестоком двойном убийстве 12-летней давности.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в псковском управлении СКР, обвинение в совершении преступления предъявлено 40-летнему жителю Пскова по п.п. «а,в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц в т. ч. одного заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, в январе 2008 года тогда еще 28-летний обвиняемый напился и вспомнил старую обиду. Чтобы отомстить обидчику, он пришел в дом сожительствующей пары в Пскове и зарубил потерпевших топором, нанеся в общей сложности около 25 ударов по голове.

Первоначальное расследование преступления зашло в тупик. Но несмотря на приостановление предварительного следствия по уголовному делу, работа по раскрытию преступления продолжалась — в том числе с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия из Санкт-Петербурга, а также главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР при оперативном сопровождении сотрудников УМВД по городу Пскову.

Благодаря кропотливой работе следователей центрального аппарата СК России и регионального управления, сумевших установить психологический контакт с ключевыми свидетелями, которые изначально давали ложные показания, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, удалось убедить их давать правдивые показания. В результате собранных исключительно следственным путем доказательств преступление было раскрыто, подозреваемый был задержан.

Изучение личности показало, что задержанный ранее судим за убийство и, после совершения инкриминируемого ему в настоящее время преступления, совершил и уже отсидел 5-летний срок за преступление на сексуальной почве.

В числе прочих собранных доказательств, следствием проведена ольфакторная экспертиза, позволившая установить на орудии преступления — топоре, обнаруженном на месте происшествия, запаховые следы обвиняемого.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковским следователям удалось раскрыть двойное жестокое убийство 12-летней давности по сохранившемуся на топоре запаху
Псковский губернатор поручил провести расследование действий сотрудников 5 медорганизаций, которые «футболили» их беременную коллегу с коронавирусом
2 человека погибли и 9 пострадали в ДТП на территории Псковской области с 21 по 27 мая
С 29-30 мая в Псковской области ожидается повышении класса пожарной опасности
29 мая в Псковской области местами ожидаются кратковременные дожди и до +23 градусов
Прекращены поиски трехлетней Варюши
В Порховской межрайонной больнице возник новый очаг коронавируса
В Администрации Псковской области рассматривают варианты оздоровительного детского отдыха в режиме онлайн
Количество укушенных клещами снизилось на 36,6% по сравнению с прошлым годом
С завтрашнего дня в Пскове будут внесены изменения в организацию движения автотранспорта.
Резкая вспышка заболеваемости коронавирусом произошла в Порховском районе
В Псковской области досрочно завершили обустройство пешеходных переходов вблизи школ и детсадов по дорожному нацпроекту
В Невеле сгорел автомобиль
В деревне Подосье Псковского района сгорел гараж
В 4 муниципалитетах Псковской области полиция остановила повторно севших за руль нетрезвыми водителей
«Псковские тепловые сети» спустя 15 лет вновь возглавил бывший вице-губернатор Игорь Максимов
Путин распорядился оказать Псковской области запрошенную губернатором Ведерниковым помощь для борьбы с коронавирусом
В Гдовском районе пьяный водитель попал в аварию и заснул за рулем
Гостиницам и базам отдыха в Псковской области могут разрешить работать в режиме обсерваторов
В ОЭЗ «Моглино» хотят построить завод по производству продукции для сейсмостойких зданий