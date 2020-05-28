Псковским следователям удалось раскрыть двойное жестокое убийство 12-летней давности по сохранившемуся на топоре запаху

28 Май 2020 2020-05-28T17:43:18+03:00

За это время подозреваемый, ранее также сидевший за убийство, успел отсидеть 5-летний срок за сексуальное преступление

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Созданный чуть больше месяца назад 3-й отдело по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) псковского следственного управления Следственного комитета Российской раскрыл уголовное дело о жестоком двойном убийстве 12-летней давности.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в псковском управлении СКР, обвинение в совершении преступления предъявлено 40-летнему жителю Пскова по п.п. «а,в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц в т. ч. одного заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, в январе 2008 года тогда еще 28-летний обвиняемый напился и вспомнил старую обиду. Чтобы отомстить обидчику, он пришел в дом сожительствующей пары в Пскове и зарубил потерпевших топором, нанеся в общей сложности около 25 ударов по голове.

Первоначальное расследование преступления зашло в тупик. Но несмотря на приостановление предварительного следствия по уголовному делу, работа по раскрытию преступления продолжалась — в том числе с коллегами из отдела криминалистического сопровождения следствия из Санкт-Петербурга, а также главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР при оперативном сопровождении сотрудников УМВД по городу Пскову.

Благодаря кропотливой работе следователей центрального аппарата СК России и регионального управления, сумевших установить психологический контакт с ключевыми свидетелями, которые изначально давали ложные показания, чтобы пустить ход расследования по ложному пути, удалось убедить их давать правдивые показания. В результате собранных исключительно следственным путем доказательств преступление было раскрыто, подозреваемый был задержан.

Изучение личности показало, что задержанный ранее судим за убийство и, после совершения инкриминируемого ему в настоящее время преступления, совершил и уже отсидел 5-летний срок за преступление на сексуальной почве.

В числе прочих собранных доказательств, следствием проведена ольфакторная экспертиза, позволившая установить на орудии преступления — топоре, обнаруженном на месте происшествия, запаховые следы обвиняемого.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU