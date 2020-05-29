В Островском районе две 15-летние девочки ушли на реку и не вернулись: тело одной уже нашли в реке

29 Май 2020 2020-05-29T10:09:43+03:00

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Буквально сразу вслед сообщением о трагическом окончании поисков 3-летней Вари, тело которой нашли в реке Кебь Псковского района, пришли новые тревожные известия: в деревне Елино Островского района пропали две 15-летние девочки, ушедшие в полдень 27 мая, в среду, на реку Утроя и не вернувшиеся к вечеру.

После сообщения о пропаже девочек к их поискам подключились правоохранительные органы, поисково-спасательные отряды МЧС, в том числе водолазы, военнослужащие Псковского гарнизона, а также волонтеры поисковой организации «Лиза Алерт» и местные жители.

В ходе поисков личные вещи одной из девочек были обнаружены на берегу реки.

Позднее водолазы обнаружили тело одной из пропавших в реке. По предварительным данным, на её теле нет признаков насильственной смерти — похоже, девочка утонула. Однако следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти: Островский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области начал процессуальную проверку.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей. Поиски второй девочки продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU