На автора сообщения в «Жести по-псковски» о коронавирусе в психбольнице в Богданово завели уголовное дело

29 Май 2020 2020-05-29T10:05:57+03:00

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В Псковской области завели уголовное дело за комментарий в популярной группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте».

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре региона, органы предварительного расследования установили, что 14 апреля в группе «Жесть по-псковски» фигурант уголовного дела опубликовал информацию о чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница № 1» и бездействии в связи с этим руководства указанной медицинской организации. В надзорном ведомстве отметили, что эта информация не соответствовала действительности.

В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств).

Прокуратура Псковской области признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным.

Санкция ст. 207.1 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU