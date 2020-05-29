2020-05-29T13:31:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика на утро 29 мая: Великие луки обогнали Псков в приросте новых случаев заражения COVID-19

Ольга Чернышева
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Число зараженных коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки увеличилось на 34 человека.Число зараженных коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки увеличилось на 34 человека.
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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 29 мая, увеличилось на 34 человека и достигло 755 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 11 и достигло 307, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 29 мая в регионе за все время было сделано 21 876 тестов на коронавирус (суточный прирост — + 541).

Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Великие луки — там накануне выявили сразу 8 зараженных: в Пскове стало меньше (7).

В целом статистика заражения COVID-19 в муниципалитетах Псковской области выглядит на утро 29 мая так (в скобках указан суточный прирост):

Псков – 247 (+7)

Великие Луки – 95 (+8)

Островский район – 76 (+2)

Псковский район – 65

Невельский район – 44 (+2)

Порховский район – 38 (+3)

Гдовский район – 27

Новосокольнический район – 25

Опочецкий район – 23 (+6)

Великолукский район – 18 (+2)

Струго-Красненский район – 13 (+1)

Дновский район – 10 (+1)

Себежский район – 10 (+1)

Дедовичский район – 10

Плюсский район – 8

Палкинский район – 7

Печорский район – 7

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Пушкиногорский район – 4 (+1)

Локнянский район – 4

Красногородский район – 3

Пыталовский район – 3

Бежаницкий район – 2

Куньинский район – 2

Усвятский район – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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