Статистика на утро 29 мая: Великие луки обогнали Псков в приросте новых случаев заражения COVID-19
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 29 мая, увеличилось на 34 человека и достигло 755 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 11 и достигло 307, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
Также по данным на утро 29 мая в регионе за все время было сделано 21 876 тестов на коронавирус (суточный прирост — + 541).
Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Великие луки — там накануне выявили сразу 8 зараженных: в Пскове стало меньше (7).
В целом статистика заражения COVID-19 в муниципалитетах Псковской области выглядит на утро 29 мая так (в скобках указан суточный прирост):
Псков – 247 (+7)
Великие Луки – 95 (+8)
Островский район – 76 (+2)
Псковский район – 65
Невельский район – 44 (+2)
Порховский район – 38 (+3)
Гдовский район – 27
Новосокольнический район – 25
Опочецкий район – 23 (+6)
Великолукский район – 18 (+2)
Струго-Красненский район – 13 (+1)
Дновский район – 10 (+1)
Себежский район – 10 (+1)
Дедовичский район – 10
Плюсский район – 8
Палкинский район – 7
Печорский район – 7
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Пушкиногорский район – 4 (+1)
Локнянский район – 4
Красногородский район – 3
Пыталовский район – 3
Бежаницкий район – 2
Куньинский район – 2
Усвятский район – 1
ИСТОЧНИК KP.RU