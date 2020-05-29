43-летнего педофила из Пскова суд приговорил к 12,5 года лишения свободы

29 Май 2020 2020-05-29T10:46:41+03:00

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Псковский городской суд приговорил 43-летнего педофила из Пскова к 12,5 годам лишения свободы.

Как сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в прокуратуре региона, в суде было установлено, что в июне 2019 года в областном центре обвиняемый, ранее уже судимый за преступления в сфере половой свободы и половой неприкосновенности личности, совершил с заведомо для него малолетней и не достигшей 14-летнего возраста потерпевшей действия сексуального характера с применением к потерпевшей насилия и угрозой применения насилия.

Приговор был назначен ему по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU