11 из 16 отраслевых профсоюзов поддерживают кандидатуру Игоря Иванова на должность председателя Псковоблсовпрофа

29 Май 2020 2020-05-29T11:49:40+03:00

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Кандидат на должность нового председателя Псковоблсовпрофа Игорь Иванов сообщил, что уже заручился поддержкой 11 из 16 входящих в совет отраслевых профсоюзов, сообщает «Псковское агентство информации».

«Это классические крупные профсоюзы, такие, как профсоюз народного образования и науки, здравоохранения, работников потребительской кооперации и предпринимательства, работников связи, работников лесных отраслей, инновационных и малых предприятий, автотранспорта и дорожного хозяйства, «Электропрофсоюз», работников АПК, «Торговое единство» – думаю, что этот профсоюз уже тоже определился со своим выбором, мой профсоюз жизнеобеспечения принял решение поддержать меня», - рассказал Игорь Иванов.

Также Игорь Иванов сообщил, что председатель молодёжного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова также высказалась в поддержку его кандидатуры.

Отметим, в профсоюз народного образования входит 14 тысяч человек, здравоохранения – более 6 тысяч, жизнеобеспечения – 3, связь – 2,5, автотранспорт – порядка тысячи, промышленность – около тысячи, инновационный и малые предприятия – 500, лесной промышленности – 500.

«Можно сказать, абсолютное большинство и членских организаций, и членов профсоюза сегодня на нашей стороне, и они выбирают командную и эффективную работу», - подчеркнул кандидат.

Напомним, члены исполкома Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) проголосовали только за кандидатуру Игоря Иванова для выдвижения на выборы председателя Псковского облсовпрофа, которые пройдут 8 июня. Таким образом, нынешний председатель, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова не сможет принять участие в качестве кандидата в этих выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU