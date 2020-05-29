Третий ребенок утонул в Псковской области за последнюю неделю

29 Май 2020 2020-05-29T12:12:51+03:00

На месте работают сотрудники полиции, следователи, водолазная группа аварийно-спасательной службы и СУ СК

Водолазы обнаружили тело второй девушки, пропавшей под Островом

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Водолазная группа областной аварийно-спасательной службы, которая работала по поиску двух пропавших подростков 27 мая под Островом, обнаружила тело второй девушки.

Оба подростка не вернулись домой вечером 27 мая в деревне Елино. Тело первой девушки удалось обнаружить поисковикам еще вчера, поиски второй продолжались еще сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU