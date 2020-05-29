2020-05-29T14:13:13+03:00
Коронавирус Covid-19

На Великолукском мясокомбинате у 24 сотрудников обнаружили коронавирус

Олег Томилин
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Вирус обнаружен у работников 2-х цеховВирус обнаружен у работников 2-х цехов
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На крупнейшем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) предприятии мясной индустрии — «Великолукском мясокомбинате» — у 24 сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сегодня, 29 мая, в ходе заседания регионального оперативного штаба сообщил главный санитарный врач Псковской области, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

По его словам, вирус обнаружен у работников 2-х цехов.

Также Александр Нестерук спрогнозировал, что прирост новых случаев заражения COVID-19 в Псковской области будет значительно увеличиваться.

Напомним, по данным на сегодняшнее утро, коронавирусом в Псковской области заразились ещё 42 человека, таким образом, число зарегистрированных случаев инфекции достигло 763.

ИСТОЧНИК KP.RU

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