Возле "Гулливера" построят новый детский сад

29 Май 2020 2020-05-29T13:51:29+03:00

Новый детский сад планируется построить в 2021 году

Пустующий участок земли в "Яме" решили пустить на нужды города

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Столько лет пустующее место за остановкой около торгового центра "Гулливер" пустили на благо города. Новый детский сад планируется построить в 2021 году - сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Давние просьбы города открыть дополнительные места в садах, Братчиков объяснил нехваткой свободных участков, пригодных для новых детских садов: "Мы вынуждены строить сад либо в Псковском районе, либо на дальнем Запсковье".

Сообщается "Комсомольской правде в Пскове", что проект будет рассчитан на 120 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU