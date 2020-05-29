Возле "Гулливера" построят новый детский сад
Пустующий участок земли в "Яме" решили пустить на нужды города
Новый детский сад планируется построить в 2021 году
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Столько лет пустующее место за остановкой около торгового центра "Гулливер" пустили на благо города. Новый детский сад планируется построить в 2021 году - сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Давние просьбы города открыть дополнительные места в садах, Братчиков объяснил нехваткой свободных участков, пригодных для новых детских садов: "Мы вынуждены строить сад либо в Псковском районе, либо на дальнем Запсковье".
Сообщается "Комсомольской правде в Пскове", что проект будет рассчитан на 120 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU