В Пскове создадут штаб поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

29 Май 2020 2020-05-29T18:36:06+03:00

В координационном штабе поискового отряда было принято решение создать базу волонтеров для помощи в поисково-спасательных работах

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Сегодня днем на своей странице в ВКонтакте Ольга Родина - координатор обеспечения поисков Варвары Поповой, пропавшей в СНТ Кебь, обратилась к волонтерам, помогавшим в поиске девочки и родителям: "Любите своих детей. Деятельно. Готовьте их к любым ситуациям!".

Ольга сообщила, что в нашем регионе необходимо создать уроки по программе "Лизы Алерт". Каждый ребенок должен знать обо всех ситуациях, с которыми может столкнуться.

За несколько часов до трагической новости от спасателей, в координационном штабе поискового отряда было принято решение создать базу волонтеров для помощи в поисково-спасательных работах:

"Сегодня, в час тишины, пока ждали известий, оперативно сделали анкету, заполнив которую Вы сможете к нам присоединиться. Это наш регион! Нам и думать о безопасности здесь" - обратилась Ольга в своем письме.

Заполнить анкету можно по ссылке: https://forms.gle/PYfm2sjpybP1dVLT8

ИСТОЧНИК KP.RU