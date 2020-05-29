2020-05-29T19:47:12+03:00
Общество

Добрая история о потерянной аистихе Асе из Псковской области

Дружелюбная Ася уже много лет живет со своей хозяйкой в компании с другими животными
Ольга Чернышева
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Александра Ефимова обнаружила пропажу среди разнообразных постояльцев ее дома 25 маяАлександра Ефимова обнаружила пропажу среди разнообразных постояльцев ее дома 25 мая
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Совсем недавно по всей Псковской области разлетелась новость о потерянном краснокнижном ручном черном аисте из города Острова. Клич о помощи бросила ее владелица Александра Ефимова 25 мая, когда обнаружила пропажу среди разнообразных постояльцев ее дома.

У Александры живут кошки, собаки и лебеди, которых она приютила еще совсем маленькими, как и Асю. Четыре года назад она нашла птенца у гнезда с травмированной левой лапкой и забрала к себе. С тех пор птица приучена к кормлению и любящим хозяйским рукам, но в дикой природе жить не сможет.

Черный аист является птицей из красной книги

Черный аист является птицей из красной книги

Зная это, Александра разместила объявление о пропаже любимицы во всех социальных сетях, которых могла. Следующим уром на ее объявление откликнулись военные, обнаружившие птицу на территории воинской части. Выяснив, что Ася ручная, прикармливали, чем могли. Даже отловили лягушку для путешественницы.

После долгожданного звонка владелица птицы немедленно отправилась на место, не успевая ни о чем подумать, и, как сообщила Александра, прямо в домашнем халате. Благо часть находится недалеко. Когда аистиха увидела девушку, сразу признала ее. И, наверное, обрадовалась, что сможет попасть домой, ведь раньше никогда не улетала из него - поделилась Александра.

Когда аистиха увидела девушку, сразу признала ее

Когда аистиха увидела девушку, сразу признала ее

ИСТОЧНИК KP.RU

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Добрая история о потерянной аистихе Асе из Псковской области
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