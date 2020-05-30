Под вывеской медицинского центра "Лечу у дома" пскович совершил разгром стоянки на полном ходу

30 Май 2020 2020-05-30T10:49:07+03:00

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Вечером, 29 мая, водитель совершил дтп у дома на улице Михаила Егорова, 2 в Пскове и скрылся с места преступления.

Мужчина с двумя пассажирами на автомобиле Lada Largus протаранил автомобиль Audi, а тот, в свою очередь, влетел в припаркованный спереди Suzuki.

Далее водитель въехал в шлагбаум, попытался заехать на бордюр, чтобы проехать во двор, но потерял управление и врезался в стену медцентра с вывеской "Лечу у дома".

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, водитель мог получить травму от первого удара в машину.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется поиск злоумышленника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/782134" frameborder="0"></iframe> Видео с ДТП лечу у дома.

ИСТОЧНИК KP.RU