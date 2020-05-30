Под вывеской медицинского центра "Лечу у дома" пскович совершил разгром стоянки на полном ходу
Вечером, 29 мая, водитель совершил дтп у дома на улице Михаила Егорова, 2 в Пскове и скрылся с места преступления.
Мужчина с двумя пассажирами на автомобиле Lada Largus протаранил автомобиль Audi, а тот, в свою очередь, влетел в припаркованный спереди Suzuki.
Далее водитель въехал в шлагбаум, попытался заехать на бордюр, чтобы проехать во двор, но потерял управление и врезался в стену медцентра с вывеской "Лечу у дома".
По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, водитель мог получить травму от первого удара в машину.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется поиск злоумышленника.
Видео с ДТП лечу у дома.
ИСТОЧНИК KP.RU