Статистика на утро 29 мая: в Псковской области количество заболевших увеличилось на 52 человека
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 29 мая, увеличилось на 52 человека и достигло 815 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 33 человека и достигло 340, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.
Также по данным на утро 30 мая в регионе за все время было сделано 22399 тестов на коронавирус (суточный прирост — + 523).
Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Псков — там накануне выявили сразу 12 зараженных: в Великих Луках стало меньше (9).
Статистика по районам:
Псков – 259 (+12)
Великие Луки – 104 (+9)
Островский район – 82
Псковский район – 73 (+4)
Невельский район - 45 (+1)
Порховский район - 40 (+2)
Новосокольнический район - 27 (+2)
Гдовский район – 27
Великолукский район – 26 (+8)
Опочецкий район – 24 (+1)
Дедовичский район – 16 (+6)
Струго-Красненский район – 16 (+3)
Палкинский район - 10 (+3)
Дновский район - 10
Себежский район – 10
Плюсский район – 9 (+1)
Печорский район – 7
Пустошкинский район – 6
Новоржевский район – 5
Локнянский район - 4
Пушкиногорский район - 4
Пыталовский район – 3
Красногородский район – 3
Бежаницкий район - 2
Куньинский район – 2
Усвятский район - 1
ИСТОЧНИК KP.RU