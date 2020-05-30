Статистика на утро 29 мая: в Псковской области количество заболевших увеличилось на 52 человека

30 Май 2020 2020-05-30T11:46:02+03:00

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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 29 мая, увеличилось на 52 человека и достигло 815 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 33 человека и достигло 340, а число умерших не изменилось и по прежнему равно 10.

Также по данным на утро 30 мая в регионе за все время было сделано 22399 тестов на коронавирус (суточный прирост — + 523).

Отметим, что большая доля зараженных за минувшие сутки приходится на Псков — там накануне выявили сразу 12 зараженных: в Великих Луках стало меньше (9).

Статистика по районам:

Псков – 259 (+12)

Великие Луки – 104 (+9)

Островский район – 82

Псковский район – 73 (+4)

Невельский район - 45 (+1)

Порховский район - 40 (+2)

Новосокольнический район - 27 (+2)

Гдовский район – 27

Великолукский район – 26 (+8)

Опочецкий район – 24 (+1)

Дедовичский район – 16 (+6)

Струго-Красненский район – 16 (+3)

Палкинский район - 10 (+3)

Дновский район - 10

Себежский район – 10

Плюсский район – 9 (+1)

Печорский район – 7

Пустошкинский район – 6

Новоржевский район – 5

Локнянский район - 4

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 3

Красногородский район – 3

Бежаницкий район - 2

Куньинский район – 2

Усвятский район - 1

ИСТОЧНИК KP.RU