2020-05-30T14:07:49+03:00
Общество

Псковичей-автолюбителей приглашают поучаствовать в знаменитой экспедиции Land Rover Experience Россия

Уже этим летом автолюбители смогут отправиться в путешествие по Псковской области вместе с командой "АВТОТУР" в рамках масштабного экспедиционного проекта Land Rover.
Ольга Чернышева
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Семь лет команда «АВТОТУР» в рамках масштабного экспедиционного проекта Land Rover совершает автомобильные путешествия по просторам нашей необъятной страныСемь лет команда «АВТОТУР» в рамках масштабного экспедиционного проекта Land Rover совершает автомобильные путешествия по просторам нашей необъятной страны
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Участники знаменитой экспедиций продолжают находить уникальные маршруты, а в 2020 году приглашают Псковичей отправиться навстречу новым открытиям вместе с Land Rover.

Как сообщили в Туристском информационном центре Псковской области, маршрут под названием "Русское порубежье. Псковская область" будет проходить по дорогам Пушкинских гор, Острова, Пскова, Изборска, Печор и Гдова.

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Вот уже семь лет команда «АВТОТУР» в рамках масштабного экспедиционного проекта Land Rover совершает автомобильные путешествия по просторам нашей необъятной страны и странам ближнего зарубежья. За эти годы они побывали в снегах Якутии и Ямала, в пустыне Чара, Калмыкии и Туве, в Таджикистане и Киргизии, в горах Алтая и Кавказа, на острове Сахалин, Камчатке, Кольском полуострове и в Крыму.

С 2016 года "АВТОТУР" организует экспедиции для всех желающих. За прошедший период более тысячи двухсот участников смогли побывать на Байкале, Сахалине, Камчатке, Алтае, Кавказе, во Владивостоке, Армении, Чеченской Республике, Иране и Турции, добраться до самых труднодоступных мест этих регионов, преодолевая броды, километры высокогорных перевалов и красивейших трасс, живописные ущелья и долины рек за рулем легендарного внедорожника Discovery.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Псковичей-автолюбителей приглашают поучаствовать в знаменитой экспедиции Land Rover Experience Россия
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