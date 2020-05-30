2020-05-30T18:35:54+03:00
Общество

Православный проект великолучанки победил на региональном конкурсе "Регион добрых дел"

Ольга Чернышева
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Проект Союза возрождения Псковского края "Радонеж" - православный отряд добрых дел" вошел в восьмерку лидеров среди добровольческих практик.Проект Союза возрождения Псковского края "Радонеж" - православный отряд добрых дел" вошел в восьмерку лидеров среди добровольческих практик.
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Великолучанка Наталья Жукова стала одним из победителей в региональном этапе конкурса "Регион добрых дел". Наталья - методист Центра образования. Ее проект Союза возрождения Псковского края "Радонеж" - православный отряд добрых дел" вошел в восьмерку лидеров среди добровольческих практик.

Специалист по работе с молодежью Отдела по молодежной политике города Яна Васюцкая поделилась с корреспондентом газеты "Великолукская правда" о цели православного проекта: "Целью проекта Натальи является создание условий для социализации трудных подростков посредство организации помощи в восстановлении и благоустройстве храмов на территории Псковской области в 2021 году".

Как объяснила Наталья, проект "Радонеж" рассчитан на подростков, которые смогут принять участие в оказании помощи при восстановлении православных храмов на территории Псковской области. Они смогут благоустраивать территорию храмов, высаживать деревья, цветы, помогать при сборе урожая и подготовке к зиме.

Стоит отметить, что проекты, победившие в региональном этапе теперь участвуют во всероссийском конкурсе. Сообщается, что проекты-победители получат финансовую поддержку для реализации проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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