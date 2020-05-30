2020-05-30T21:18:41+03:00
Коронавирус Covid-19

На помощь псковским медикам приехали специалисты из Москвы

Ольга Чернышева
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Бригада медиков прибыла в псковБригада медиков прибыла в псков
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Сегодня в 19:30 из Москвы по поручению Путина прибыла бригада врачей анестезиологов-реаниматологов для помощи псковским медработникам с лечением пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией.

Врачей встретила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Бригада в составе 6 врачей и одной медсестры направлены в Псков на две недели, чтобы оказать консультативную и практическую помощь местным медикам. Укомплектованность которых в Псковском регионе составляет всего 43%.

"Мы приветствуем московских коллег с большой благодарностью. Псковская область надеется получить организационную, методическую и практическую помощь от специализированной бригады московских медиков" - отметила первый вице-губернатор.

Врачи готовы приступить к работе с самого с утра. Как сообщил Олег Черных, один из врачей бригады, "за завтрашний день мы разберемся в маршрутизации и сами выставим задачи, к которым приступим с понедельника".

Врачей разместили на базе отдыха "Раздолье". А ночью ожидается прибытие грузовиков из Москвы со средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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